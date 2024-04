Il notiziario: è partita la prevendita per domenica. Il ginocchio di Pattarello ha bisogno di riposo

AREZZO

Dopo il giorno di riposo concesso dallo staff al gruppo, l’Arezzo ha ripeso ieri, a Rigutino, la preparazione in vista della gara, l’ultima di campionato, contro il Sestri Levante di domenica sera al comunale. Oggi è in programma una seduta mattutina, poi domani Indiani ha concesso un giorno libero considerata la festività del 25 aprile. Si riprenderà venerdì con una seduta a porte chiuse alle 14,30 e poi sabato la rifinitura sempre lontano da occhi indiscreti. Anche questa settimana Pattarello (nella foto) verrà gestito nel lavoro quotidiano per via dell’infiammazione al ginocchio destro con la quale deve convivere ormai da tempo. Non è escluso un altro turno di riposo dopo la panchina di Perugia proprio per averlo al meglio nel primo turno dei playoff. Contro il Sestri mancherà sicuramente Gaddini che è stato squalificato per una giornata dal giudice sportivo dopo l’ammonizione rimediata al "Curi".

Intanto è già attiva la prevendita per Arezzo-Sestri Levante. I biglietti si possono acquistare nei consueti punti vendita, ovvero lo store New Energy Gas e e Luce di via Madonna del Prato, l’hotel gema a Rigutino, Tabaccheria del Bagnoro, Vieri Dischi in Corso Italia, Tabaccheria Francini a Ponte a Chiani. In alternativa acquisto online sul sito Sport.Ticketone.it. Ingresso gratuito sotto i 6 anni. L’Arezzo ricorda che il biglietto è nominativo e per acquistarlo è necessario presentarsi con un documento di identità valido.