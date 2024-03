Il NOTIZIARIO. Ekuban e Polvani tornano in gruppo

Allenamento sotto la pioggia intensa ieri mattina per gli amaranto, che replicano oggi e domani pomeriggio a Rigutino a porte chiuse. Per la partita contro la seconda squadra della Juventus Indiani potrebbe recuperare alcune pedine: sia Ekuban che Polvani, infatti, si stanno allenando regolarmente in gruppo. Buone notizie anche da Risaliti, uscito dolorante al tramonto della sfida contro la Fermana: per il difensore si temeva la distorsione della caviglia, invece gli esami non hanno rilevato lesioni. Solo una botta, insomma, con relativa ecchimosi che una volta sgonfiata ha permesso di riprendere l’attività regolarmente. Sarà ancora ai box, invece, Bianchi, che sta continuando delle terapie specifiche per una tendinopatia al ginocchio. Il centrocampista sta svolgendo al tempo stesso un lavoro differenziato e potrebbe tornare ad allenarsi col resto della rosa dalla prossima settimana.