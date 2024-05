Il NOTIZIARIO. Pattarello salta la sfida alla Juve B. Torna Gaddini Emiliano Pattarello ha riportato una lesione di basso grado al bicipite femorale destro durante la partita contro il Sestri Levante. Probabile assenza per la sfida contro la Juventus B. La squadra si allena per affrontare la sfida in Piemonte.