Il nuovo capitano Frulla carica il Tolentino: "È il momento di tornare alla vittoria"

Mattia Frulla, nuovo capitano del Tolentino, guarda i compagni allenarsi: lui è fermo per un risentimento muscolare accusato domenica contro l’Osimana. "Non è una cosa importante – dice –, anche se ha richiesto un po’ di giorni di riposo. Domenica non sarò della partita, poi tornerò ad allenarmi con i compagni". Frulla sprona la squadra in vista del prossimo impegno con il Monturano: "Avremo di fronte una compagine di categoria e giocheremo su un campo difficile, ma dovremo puntare a vincere, perché è ora di tornare al successo. Veniamo da due buone prestazioni, prima in Coppa con la Maceratese, poi in campionato. Con l’Osimana è mancato solo il gol…". Il Tolentino cerca il primo successo che vale tre punti. "Mister Possanzini ha portato nuove idee – spiega – e il gruppo si sta calando nella sua mentalità. È un altro tipo di gioco quello che siamo chiamati a interpretare". Il campionato è a metà del girone di andata e diverse squadre hanno già trovato i giusti equilibri, altre devono ancora ingranare. Il Tolentino è fra queste. "Non vedo una formazione ammazzacampionato – conclude Frulla – ma diverse realtà che possono battersela. Di domenica in domenica bisogna curare i dettagli, basta un errore per perdere una partita combattuta, equilibrata, che potrebbe finire in parità. Credo che il Tolentino, continuando a lavorare così, potrà togliersi le sue soddisfazioni". Dunque, senza Frulla disponibile, Possanzini dovrebbe confermare Tomassetti a centrocampo al fianco di Bracciatelli, inserendo poi Nasic che rientra dopo un turno di squalifica.

m. g.