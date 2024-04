Il nuovo corso del Grifone. Gestione Malotti da record

Tra il mister Bonuccelli e il dg Vetrini non è mai scoccata la scintilla; con mister Roberto Malotti, invece, la scintilla è forse scoccata troppo tardi anche se noi speriamo che tutto sia ancora possibile perché nel calcio "soltanto la matematica può dare una sentenza". Fa aumentare il rimpianto la notizia che in una classifica particolare, vale a dire dalla 23^ giornata alla 31^, da quando il tecnico fiorentino è alla guida del Grifone con cinque vittorie e quattro pareggi nelle nove gare disputate, il Grosseto sarebbe al primo posto davanti alla Sangiovannese, alla Pianese, al Follonica Gavorrano, al Tau Altopascio e al Livorno: i biancorossi in queste nove gare hanno realizzato 19 gol e subito 12 reti. Davanti a questi numeri c’è poco da dire.

Domenica Cretella e compagni (57 punti) sono attesi dalla trasferta di San Donato Tavarnelle (38) dove incontreranno una squadra che non è al sicuro dalla zona play-out. Quindi si prevede un’altra battaglia per il Grifone che dovrà sfoderare una prestazione simile a quella fornita a Piancastagnaio se vuole comtinuare ad alimentare la fiammella della speranza. Per il match di domenica, inizio alle 15 allo stadio Leonardo Pianigiani di Tavarnelle, è in funzione la prevendita, fino alle 19 di domani, dei biglietti di Settore Ospiti disponibili al Bar Tripoli di Via Tripoli al prezzo di 10 euro. I botteghini dello stadio domenica rimarranno aperti, ma il costo del biglietto sarà di 15 euro.

P.P.