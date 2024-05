Il nuovo mister granata? Non c’è fretta: "Serve qualcuno in linea con le nostre idee"

La fretta, molto spesso, è una cattiva consigliera. E siccome la scelta da fare è di fondamentale importanza, la sensazione è che prima di conoscere il nome del nuovo allenatore del Pontedera passeranno altre 3-4 settimane. E’ quanto lascia capire il direttore sportivo Moreno Zocchi, che comunque ha un taccuino di papabili piuttosto nutrito e che riprenderà il giro di colloqui martedì.

Zocchi, che profilo cerca?

"Piacerebbe a tutti avere già l’allenatore pronto, ma è una scelta per la quale bisogna cercare di sbagliare il meno possibile. Perché devono combaciare tante cose: la voglia di venire a Pontedera, capire che qui bisogna valorizzare i giovani e fare risultati. Come modalità di gioco invece non bisogna per forza andare avanti sulla stessa strada (con il 3-4-2-1, ndr), altrimenti sarebbe andare alla ricerca di un clone di Canzi, e non sarebbe una cosa giusta. Quindi, affinché si sposino tutte queste cose, bisogna parlare con qualche allenatore in più".

Quali tempistiche prevede?

"Spero di chiudere prima possibile, ma non penso di riuscirci prima di 20-30 giorni. Ripeto che non dobbiamo avere fretta e scegliere un allenatore che rispecchia le nostre idee per portare avanti tutto ciò che è stato fatto a Pontedera negli ultimi 12 anni".

Avrà già la sua lista di nomi preferiti...

"Se dovessi stare ad ascoltare chi mi propone gli allenatori avrei 120 colloqui nei prossimi 12 giorni… Però qualcosa in testa ce l’ho".

Intanto sono usciti i nomi di Barilari e Dal Canto.

"Sono due profili interessanti. Dal Canto è sicuramente diverso da Barilari in quanto ad esperienza. Non ci ho parlato, ma fatico a pensare che dopo aver allenato la Carrarese ed essere stato esonerato da terzo in classifica possa accettare di venire da noi. Anche perché la Carrarese è una delle squadre più vecchie del girone, per cui venire qui sarebbe una cosa totalmente diversa anche per lui".

E Barilari?

"C’è stato un contatto. E’ uno degli allenatori che abbiamo ascoltato e che ascolteremo ancora. Vediamo...".

Lo staff tecnico è riconfermato?

"Sì. Tranne Moretto che ha seguito Canzi alla Juventus Women, gli altri, il vice allenatore Zini, il preparatore atletico Monticelli, quello dei portieri Biato e il match analyst Saglimbeni sono assolutamente da riconfermare per cercare di tenerceli e non farceli portare via. Sono contentissimo del loro lavoro".

E con i giocatori?

"Ad oggi abbiamo 15 elementi in rosa, ma vedremo se riusciremo a vendere qualcuno o se magari qualcun altro non vuole restare. Tra quelli in scadenza ho parlato con Espeche, Martinelli e Benedetti, devo farlo con Cerretti, Vivoli e Stancampiano, anche se un’intesa di massima c’è già. Il problema di prendere adesso i giocatori che mancano, però, è sapere qual è il modulo con cui giocheremo".

