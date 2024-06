Il nuovo Ravenna da cima a fondo. New entry in porta e sotto rete

È un Ravenna che è già ampiamente abbozzato quello che mister Mauro Antonioli comincerà ad allenare dal 24 luglio. Portieri e attaccanti saranno nuovi di zecca (o quasi), mentre difesa e centrocampo andranno a memoria, visto l’alto numero di conferme, già annunciate e in via di definizione. Come logica conseguenza, si procederà ancora con lo stesso modulo, ovvero il 3-4-1-2 per la fase di possesso palla, e il 5-3-2 per la fase di non possesso. Fra i pali, incassate la partenza di Cordaro (biennale alla Pergolettese) e il ritiro dall’attività di Gian Maria Rossi, la scelta è stata quella di far giocare la quota 2005. Gabriele Fresia dal Vado è probabile che sarà il titolare, mentre il ‘dodicesimo’ dovrebbe essere il cesenate Matteo Galassi, prodotto del vivaio bianconero, di rientro dal prestito all’Adriese. In difesa, la lista dei confermati è lunghissima. Forse si farebbe prima a dire chi non resta, ovvero il 2004 Alessandro Gobbo e il 2005 Giuseppe Liso. Gli altri giocheranno tutti un altro anno col Ravenna. Il centrale Adriano Esposito è già stato annunciato ufficialmente, così come il jolly Umberto Agnelli. A ruota seguiranno tutte le quote, ovvero i 2004 Cosimo Spezzano e Sasha Mancini; il 2005 Mattia Marino, e il 2006 Giacomo Calandrini, che può essere impiegato anche a centrocampo. A centrocampo, in attesa dei volti nuovi, è chiaro si è deciso di proseguire sull’asse operaia-fantasista, con Paolino Rrapaj sulla mediana e con Umberto Nappello nel ruolo di rifinitore. Si tratta di una dinamica ampiamente collaudata, e in grado di garantire diverse ed imprevedibili alternative tattiche.

Matteo Alluci continuerà a fare la mezzala, mentre fra i partenti ci sono Aziz Sare, ma soprattutto Simone Campagna, protagonista di una stagione ad altissimi livelli. Nel reparto offensivo, partiti Tirelli, Pavesi, Diallo e Varriale, ci saranno tante novità. Al momento, l’unico confermato è Antonio Sabbatani che, nonostante spazi limitati, ha saputo segnare 10 reti, confermando il proprio fiuto anche da debuttante, dopo le 17 reti col Medicina in Eccellenza.

I bomber Loreto Lo Bosco del Vado e Luca Di Renzo dalla Roma City sono da tempo ‘prenotati’, mentre il ds Mandorlini ha confermato di avere una trattativa ‘suggestiva’ per il ritorno del ventiseienne ravennate Simone Saporetti. Il bomber di Villanova, dopo i 30 gol firmati in D con la maglia giallorossa nel 2021-22, nella stagione successiva ha tentato lo sbarco fra i prof (prima a Trento poi a Renate, chiamato da Dossena), trovando però la propria dimensione in serie D. Nella passata stagione infatti, ha portato il Carpi in C a suon di gol (21) e di assist (9).