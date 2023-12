Il pareggio. Il Montegiorgio si illude, poi Borrelli salva il Tolentino

1

MONTEGIORGIO

: Orsini, Di Lallo (5’ st Cancelli), Balbo, Mercurio, Lanza, Bracciatelli (20’ st Santoro), Salvucci (5’ st Moscati), Frulla (42’ st Gabrielli), Garcia, Borrelli, Nasic. All. Possanzini.

MONTEGIORGIO: Forconesi, Diakhaby, Marcattili (38’ st Cobo), Greco, Milozzi, Rosa, Verdesi, Giri (40’ st Beleggia), Flaiani (24’ st Maranesi), Zancocchia, Capparuccini (13’ st Vignaroli). All. Rutinelli.

Arbitro: Animento di Macerata.

Reti: 2’ st Giri, 46’ st Borrelli.

Note: spettatori 400 circa, angoli 6-1 per i locali; ammoniti Mercurio, Borrelli, Possanzini, Greco e Vignaroli.

Una "perla" su punizione di Borrelli, nel recupero, evita al Tolentino la sconfitta. Il Montegiorgio aveva assaporato l’idea del colpaccio dopo il gol siglato in avvio di ripresa, ma la formazione cremisi reagisce e nel finale riesce a far valere il suo tasso tecnico e d’esperienza. Succede tutto nella ripresa: al 2’ Milozzi se ne va in contropiede, poi calcia forte e Orsini respinge come può, arriva Giri e in corsa ribadisce in rete. Al 46’ punizione dal limite per i cremisi: Borrelli calcia a sorpresa e il suo destro si insacca per il definitivo 1-1.

m. g.