Il pari al Mapei Stadium va stretto a Nesta: "Sono dispiaciuto"

Il pareggio ottenuto dai bianconeri per 1-1 al Mapei Stadium è andato stretto alla Reggiana, a detta di Nesta che cercava l’intera posta in palio. A commentare con amarezza l’esito dello scontro salvezza è stato il tecnico granata. "Sono dispiaciuto – sostiene -, i primi 55’ abbiamo fatto molto bene. Probabilmente siamo un po’ mancati negli ultimi metri dove dovevamo essere più incisivi, ma il risultato è ingiusto. Abbiamo avuto delle occasioni, anche se alla fine potevamo anche perderla. Vista la partita credo che la strada sia quella giusta. Stiamo crescendo sotto certi aspetti, alcuni calciatori vanno riportati ad una forma importante. Mi dispiace per i ragazzi perché avevamo l’occasione per conquistare i tre punti. Il gol dell’Ascoli? La palla è rimbalzata tra le linee, sicuramente bisogna fare meglio e paghiamo sempre tutto ciò che ci capita contro. Non siamo una squadra che può aspettare. Sono fiducioso e possiamo fare un campionato importante".