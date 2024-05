Il pensante tonfo

GEOTERMICA

2

ZENITH PRATO

10

GEOTERMICA: Rossi, Gadiaga (30’ st Coli), Romeo, Pavoletti (1’st Pruneti), Mecacci (30’ st Venturi), Pashja, Dussol (1’ st Puccini), Zoncu, Pellegrini, Falchini, Campo (1’st Scottu). All. Niccolai.

ZENITH PRATO: Brunelli, Casini, Gonfiantini, Bagni (1’st Luka), Kuassi (20’st Moretti), Cela (23’st Mariani), Rosi (13’st Buscema), Mari, Falteri, Chiarmonti (1’st Braccesi), Saccenti. All. Settesoldi.

Arbitro: M. Macchini di Pistoia.

Marcatori: 7’pt e 26’pt Falteri, 11’pt, 16’pt e 40’pt Chiarmonti, 31’pt e 18’st Kuassi, 11’st e 22’st Braccesi, 44’st Moretti, 38’pt (R) e 38’st (R) Pellegrini.

Larderello – La Geotermica si congeda dal sul pubblico in modo assai poco decoroso, subendo una pesante lezione dallo Zenith Prato. La compagine boracifera è letteralmente franata sotto gli attacchi della squadra ospite opponendo scarsa e per non dire poca resistenza. Anche da parte della squadra avversaria occorre dire che il pubblico ha assai poco gradito l’atteggiamento irrispettoso, unito ad un un risultato eccessivo che in ogni caso non sarebbe stato necessario in quanto lo Zenith Prato era già qualificato per l’accesso alla fase finale dei play off. Invece la squadra ospite ha schierato la formazione migliore e ha cercato in tutti i modi di andare a rete, favorita in questo anche dagli errori difensivi e dalla superficialità della squadra boracifera. A niente servito il gol realizzato su rigore nel finale del primo tempo, realizzato da Pellegrini, a cui ha risposto il gol di Chiaramonti. Nella ripresa la musica non è cambiata. Lo Zenith Prato, nonostante gli avvicendamenti ha continuato ad andare a segno fino al decimo gol finale realizzato da Moretti. Quasi inutile il secondo gol, realizzato ancora da Pellegrini e sempre su rigore. Di positivo, se gli vogliamo dar un valore positivo, nelle file della Geotermica, c’è l’esordio stagionale del giovane Venturi, classe 2006, capocannoniere della squadra Juniores. Proprio sui giovani molto probabilmente si baserà la ripartenza nella prossima stagione della società di Larderello.

Pietro Mattonai