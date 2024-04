Il penultimo turno. I risultati e le classifiche

Eccellenza e Promozione hanno giocato ieri la penultima giornata, ecco come è andata sui campi non modenesi e come sono le classifiche.

Eccellenza. Le altre gare della 33esima giornata: Bagnolese-Salso 1-2, Faro-Montecchio 0-1, Agazzanese-Correggese 1-2, Brescello-Rolo 2-1. Classifica: Cittadella 81, Terre di Castelli e Correggese 69, Nibbiano 64, Castelfranco 55, Colorno 47, Agazzanese 46, Brescello 45, Fabbrico e Formigine 44, Rolo 42, Salsomaggiore 41, Zola 38, Montecchio 36, Fidentina 35, La Pieve 33, Faro 27, Bagnolese 8. (Cittadella promossa, Faro e Bagnolese retrocesse)

Promozione. Le altre gare della 33esima giornata: Vianese-Castellarano 4-1 e Sp. Scandiano-Montagna 3-2. Classifica: Vianese 81, Bibbiano 78, Arcetana 77, Cdr Mutina 57, United Carpi e Sanmichelese 55, Scandiano 50, Castellarano 46, Castelnuovo 44, San Felice 42, Vezzano 41, Baiso 40, Camposanto 36, Quarantolese e Fiorano 28, Nextgen 26, Montagna 20, Cavezzo 18. (Cavezzo e Montagna retrocesse)