Il personaggio. Conte, segretario e team manager. Risorsa preziosa

Uno dei punti fermi della Robur di questa stagione è stato il segretario e team manager Luigi Conte che, dopo aver indossato la maglia del Siena nelle giovanili, aveva già lavorato,, in passato nella segreteria dello stesso settore giovanile bianconero. "Il segretario si occupa dell’aspetto contrattuale – ha raccontato al Fol –, il rapporto con i giocatori è brevissimo. Tra il team manager e la squadra il rapporto è invece giornaliero e costante, devi fare il possibile perché i ragazzi stiano bene e pensino solo a giocare". Da vedere se il prossimo anno Luigi Conte coprirà ancora questo doppio ruolo. "Devo dire che mi piace, una volta prese le misure è stato facilmente gestibile – ha affermato –; è anche vero che in D sarà tutta un’altra questione. Vedremo cosa fare, cosa sarà meglio per me e soprattutto per la società che viene prima di tutto".