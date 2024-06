Il personaggio - Doppietta azzurra: titolo europeo Under 19 e 17. Quironi: "Con l’Italia emozioni incredibili»

C’è anche un pezzo di Lucca nella vittoria dell’Italia all’Europeo Under 17 a Cipro, contro il Portogallo. Stiamo parlando del preparatore dei portieri Davide Quironi, lucchese d’adozione, che ormai vive stabilmente nella nostra città, dopo aver vestito anche la maglia della Lucchese nella stagione ’90-’91 in serie "B". Quironi, che già lo scorso anno, a luglio, aveva vinto il titolo europeo nella finale di Malta, sempre contro il Portogallo, ma questa volta con l’Under 19, da anni è nello dell’Italia e segue i portieri delle varie nazionali.

"E’ un’emozione unica – ha spiegato il portiere di Guidonia – . Ogni volta che scendi in campo sentir suonare l’inno di Mameli ti trasmette sensazioni che sono difficili da spiegare. Indossare la maglia della nostra Nazionale e seguire i migliori giocatori del nostro calcio è motivo di grande orgoglio. Sto allenando i migliori portieri e partecipiamo alle competizioni più importanti a livello internazionale, dove ci confrontiamo con i giocatori più bravi delle varie categorie e questo mi riempie di grande orgoglio".

Nella sua carriera con la Nazionale italiana ha avuto modo di allenare portieri giovani che, però, hanno già lasciato la loro impronta. "Si è vero – conferma Quironi – : ho allenato Canernesecchi nell’Under 17, Turati portiere del Frosinone che gioca stabilmente in serie “A” e Plizzari. Ma un po’ tutti i portieri che giocano dall’Under 15 all’Under 21 sono bravi, perché sono i migliori del nostro calcio".

Oltre a fare il preparatore dei portieri, Quironi ha trovato il tempo anche di scrivere un suo libro, "Una vita in un abbraccio", che, oggi, presenterà a Brescia e domani a Roma.

"Non è un’autobiografia – spiega l’ex portiere – , ma un messaggio per tutti i ragazzi e per tutte le società dilettantistiche. Tutti possiamo arrivare a giocare in alto: anch’io sono arrivato a debuttare in “ A” con l’Empoli per pochi minuti; ma le società devono saper aspettare questi ragazzi, senza metterli sotto pressione. Alla lunga qualche bravo giocatore emerge sempre, ma bisogna avere pazienza. E’ questo il messaggio che vorrei lanciare con il libro".

Alessia Lombardi