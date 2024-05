Il personaggio Mattia Finotto racconta gli interminabili attimi di tensione vissuti nell’attesa della convalida del gol da parte del Var. "Ero sicuro di essere in posizione regolare»

Dopo aver vestito più volte i panni dell’uomo della provvidenza in campionato, dove ha segnato 7 gol da gennaio in poi, Mattia Finotto (nella foto) lo ha fatto anche nei playoff segnando il suo primo, importantissimo, gol. Il Var aveva “tolto“ all’attaccante veneto non convalidando la rete segnata in casa col Perugia ma stavolta ha “dato“ confermando la segnatura.

"Col Perugia mi era stato fischiato subito fuorigioco ma sinceramente speravo fosse buono – racconta Mattia – mentre in questo col Benevento ero sicuro di essere in posizione regolare e non sapevo cosa stessero riguardando. Sono stati attimi di suspense ma lì è questione di tecnologia, non dipende da noi. Dopo logicamente è scattata la gioia. Buona parte del gol è merito di Imperiale che mi ha fatto l’assist ma comunque questo è uno schema che abbiamo provato in allenamento. E’ chiaro che non sempre viene ma stavolta è stato fatto tutto perfettamente dalla palla messa da Schiavi, alla sponda ed al mio colpo di testa".

Tanta gioia ma anche una punta di dispiacere per Finotto. "Abbiamo fatto una bellissima partita con tante occasioni. A dire la verità c’è un po’ di rammarico perché potevamo finire questo primo round con più di un gol di scarto. In ogni caso abbiamo portato a casa una vittoria anche se Sappiamo che ci attendono altri novanta minuti difficilissimi".

"Il mister mi ha detto qualcosa di particolare durante l’intervallo? No, soltanto di continuare così perché all’inizio eravamo partiti molto bene. Li avevamo messi lì. E’ stato un peccato non sbloccarla. Dopo il Benevento ha giocatori di qualità, una squadra molto forte, e qualcosa ha creato dando la sensazione di poter essere pericoloso". Cosa ti aspetti nel ritorno? "Loro dovranno vincere e cercheranno in tutti i modi di partire aggressivi ma noi dovremo fare altrettanto. Dobbiamo pensare di andar là per vincere".

Gianluca Bondielli