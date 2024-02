Il personaggio. Sabatini: a 54 anni titolare in Promozione

Titolare in Promozione a 54 anni, Vincenzo Sabatini non smette di stupire. La notizia della sua ripartenza dai Colli Marittimi a gennaio, squadra che milita nel girone B di Promozione toscana, non era forse abbastanza. Ecco che il recordman classe 1970 di Porto Ercole mette un altro tassello importante alla sua già straordinaria carriera. Per i Colli Marittimi è arrivata una sconfitta sul campo dell’Atletico Maremma per 2-0, ma Sabatini ha giocato un’ottima gara compiendo anche qualche buon intervento. Per lui però, nonostante il risultato, c’è una doppia soddisfazione: superare come numero di presenze in campionato Peter Shilton, il portiere che subì il gol della Mano de Dios, fermo a 1005. Sabatini raggiunge infatti la partita numero 1.006, tra l’altro al rientro dopo un importante problema fisico come un’embolia polmonare accusata la scorsa estate. "Ho superato Shilton come primatista mondiale di presenze in campionato – racconta Sabatini –. Quando sono arrivato al campo di Albinia mi hanno detto che il portiere titolare non avrebbe giocato perché influenzato, quindi mi sono volati nella mente tanti anni della mia vita in un secondo. Ho giocato anche due anni ad Albinia e ci avevo giocato contro tre volte senza mai perdere. Tornare in campo dopo un problema del genere come un’embolia polmonare per me è però una vittoria sensazionale". Sabatini si allena quattro volte a settimana con grande dedizione. "Finché riesco ad allenarmi vado avanti – dice –. Nel 2009 qualcuno mi disse che ero finito, ma siamo nel 2024. Per il futuro non ho pazienza per fare l’allenatore. Però da portoercolese vorrei vedere sistemato il campo dall’Amministrazione, soprattutto per i ragazzi. E, se la nuova società del Porto Ercole mi chiamerà, vorrei finire la carriera nel mio paese. E lasciatemi fare un po’ di campanilismo: a Porto Santo Stefano usano sempre il nome Argentario per tutto, bisognerebbe fare qualche distinzione".

Andrea Capitani