Il personaggio. Signa, le 300 volte di Coppola: "Voglio fare sempre meglio»

Trecento volte Angelo Coppola. E’ solo una prima parte di storia calcistica di questo eccellente giocatore, classe 1986. Un lungo glorioso percorso nei dilettanti come centrocampista, iniziato nel 2011 quando fu inserito in rosa con un’operazione di mercato condotta dal direttore sportivo Alessio Nunziati e il presidente Maurizio Rugi. Da quell’anno in poi, fra il Signa 1914 e Coppola è sempre stato un infinito amore. Durante l’ultima gara di campionato di Eccellenza girone B del 17 marzo contro la Fortis Juventus, il capitano Coppola ha festeggiato il traguardo delle 300 partite con la maglia gialloblù. E’ un numero importante, una prima tappa calcistica di questo giocatore che pur avendo toccato la soglia dei 38 anni, è ancora un leone in campo, felicissimo di continuare a giocare per il Signa per raggiungere nuovi successi e altri traguardi importanti.

E’ un pezzo di storia che il Signa dell’attuale presidente Ballerini non può fare a meno né in campo e nello spogliatoio. In tutti questi anni di militanza con questa squadra, il capitano ha superato anche momenti difficili dando tanto a questa maglia. "Lo stimolo di continuare a giocare – parole di Angelo Coppola – è ancora forte, sempre per vincere e per continuare a dare ancora tanto a questa maglia". Le bandiere non si ammainano specie quelle tanto amate dalla tifoseria; non si fanno ammainare non è nella loro indole. Angelo Coppola è una di queste, che continuerà a sventolare ancora per tanto tempo. Auguri capitano.

Giovanni Puleri