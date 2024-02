Il Pianella supera di misura il San Gimignano. Casolese battuta. Acuto del Ponte d’Arbia

CHIUSI

1

PONTE D’ARBIA

2

CHIUSI – Vittoria esterna del Ponte d’Arbia, che batte 2-1 un Chiusi sempre più in crisi. Buono, nonostante tutto, l’inizio dei padroni di casa, che costringono gli ospiti ad agire quasi unicamente in contropiede. Poi però, al 30’, sui confusi sviluppi di un corner, Traore trova il tocco decisivo e porta avanti il Ponte d’Arbia. Il Chiusi non si arrende, il Ponte d’Arbia è a lungo costretto in difesa, ma sono ancora gli ospiti, al 25’, a trovare la rete, grazie a Paliotti. I padroni di casa incassano il colpo, e riescono ad accorciare le distanze solo in pieno recupero, grazie ad un rigore causato da Resti (espulso) e trasformato da Scopelliti.