Il Poggibonsi affila le armi e lucida il tridente. Bigozzi, Vitiello e Bellini contro la capolista

Il tridente composto da Bigozzi, Vitiello (nella foto) e Bellini per cercare una breccia nella retroguardia della capolista. Non è ancora a disposizione Motti in avanti e quindi mister Calderini dovrebbe affidarsi ancora al contributo del settore offensivo visto all’opera sul terreno dei Mobilieri Ponsacco. Non sono escluse soluzioni differenti per lo schieramento iniziale del Poggibonsi: dipenderà anche dagli esiti delle sedute di allenamento in programma allo Stefano Lotti da qui a sabato. La scelta della conferma del reparto di domenica sembra però al momento la soluzione più accreditata agli occhi dello staff tecnico. Considerato pure che l’esterno Purro ha dovuto fare i conti già la scorsa settimana con i postumi di un infortunio patito durante un test sul rettangolo di gioco. Più soluzioni sembrano invece prospettarsi nella mediana del Poggibonsi alla luce anche del recente recupero di Gistri, di nuovo fra i titolari a Ponsacco a distanza di un trimestre. Oggi probabilmente avrà luogo una sorta di prova generale in merito alla fisionomia del Poggibonsi per il confronto interno, con fischio d’avvio alle 14,30, valido per la quinta giornata di ritorno. Un appuntamento da vivere anche come momento di aggregazione, nei piani del sodalizio di viale Marconi. Nell’occasione è in programma infatti, su iniziativa di Us Poggibonsi e Poggibonsi Woman, un pomeriggio all’insegna dei festeggiamenti carnevaleschi. "Tutti i bambini - si spiega dalla società - sono invitati allo stadio vestiti in maschera. Prima dell’incontro Poggibonsi-Pianese è previsto per i piccoli partecipanti un giro di campo e nel corso di questa speciale sfilata saranno scelti i cinque costumi migliori da una giuria interna. A fine partita i bambini rientreranno sul rettangolo e saranno decretati i vincitori, che riceveranno un premio. A seguire, all’interno del bar dello Stefano Lotti, un buffet con la possibilità per tutti di gustare i dolci di Carnevale".

Paolo Bartalini