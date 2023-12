Il Poggibonsi cerca l’impresa a Figline. Calderini: "Sblocchiamoci in trasferta"

Il turno infrasettimanale prenatalizio vede il Poggibonsi impegnato alle 14,30 allo stadio Goffredo del Buffa di Figline Valdarno. Ultimo ostacolo dell’andata ed epilogo delle partite ufficiali del 2023, inteso come anno solare. Per il Poggibonsi, in un incontro non facile per le qualità espresse dal Figline, la volontà di compiere un altro passo in direzione delle zone più tranquille della graduatoria, per cercare di non vanificare quanto di positivo è emerso dalla sfida di tre giorni or sono allo Stefano Lotti con la Sangiovannese. "Con la sua quota 24 il Figline sta tenendo un buon passo in questa stagione", afferma l’allenatore dei giallorossi Stefano Calderini (nella foto). "Per quanto ci riguarda vogliamo provare a metterci in una posizione più serena nel girone E di serie D, a distanza di pochi giorni da una prestazione di valore sfociata in un successo meritato. In senso sportivo, saremo attesi ancora da una battaglia. Nelle partite in trasferta non abbiamo finora raccolto molto in termini di punti e allora sarebbe importante sbloccarci anche da questo profilo". Già, perché nella rincorsa verso l’area della salvezza saranno necessari per il Poggibonsi anche i risultati da ottenere lontano dalle mura amiche. A disposizione di mister Calderini ritorna oggi Camilli, che ha scontato la squalifica inflittagli dal giudice sportivo dopo che il centrocampista e capitano aveva conosciuto la quinta ammonizione sul rettangolo di Cenaia. Per il resto il tecnico del Poggibonsi potrà compiere le sue scelte in materia di undici di partenza contando anche sul contributo degli innesti più recenti nella rosa.

A dirigere l’incontro sarà Alessio Ercoli di Fermo. Assistenti, Andrea Zanichelli di Legnano e Nicola Prestini di Pavia. Un possibile schieramento del Poggibonsi al fischio d’avvio: Pacini, Cecconi, Di Paola, Mazzolli, Borri, Martucci, Marcucci, Camilli, Motti, Vitiello, Bigozzi.

Paolo Bartalini