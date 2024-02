Il Poggibonsi davanti all’ostacolo Montevarchi. Calderini: "Gara da interpretare nel modo giusto"

Ostacolo Montevarchi sul cammino di un Poggibonsi che vuol dimostrare di aver accantonato lo shock di una sconfitta esterna all’ultimo secondo. Di nuovo una rivale insidiosa - non solo perché affamata di punti ma anche per il valore di una rosa forse non meritevole di un’area a rischio della classifica – nella partita casalinga in calendario dopo la sosta e l’appuntamento in Versilia. Nell’occasione anche un fattore in più da tenere presente da parte del Poggibonsi, come ha detto mister Calderini (nella foto) al termine della rifinitura al Lotti di ieri mattina: "Occorre interpretare al meglio questo tipo di gara, anche in considerazione del cambio, nei giorni scorsi, sulla panchina del Montevarchi. L’impegno da parte di tutti, nella nostra settimana preparatoria al confronto, non è mancato". Calderini ha trascorsi da giocatore nel Montevarchi, così come Beoni, da questa settimana alla guida degli Aquilotti, ha indossato per una stagione la maglia dei Leoni. Curiosità d’archivio e incroci non infrequenti nelle storie di pallone, si uniscono al tema di interesse legato alla sfida in ambito familiare tra lo stesso Beoni e il figlio Michele, che nel Poggibonsi è, dalla scorsa estaste, vice di Calderini e match analyst. Riguardo alla formazione del fischio d’avvio, chissà che non torni il momento di Motti, schierato da Calderini per un’ampia fetta della ripresa a Forte dei Marmi. Ma in un organico che nel tempo è cresciuto dal profilo numerico, sono anche altre le soluzioni al vaglio dello staff, per un Poggibonsi che, rispetto al più recente appuntamento ufficiale sul rettangolo, ritrova in gruppo Bigozzi. i bambini della Virtus Biancoazzurra accompagneranno in campo i Leoni. "Ancora una volta - afferma Us Poggibonsi - vogliamo regalare un’esperienza ai piccoli che si avvicinano al mondo del calcio. È inoltre importante per noi dar risalto alle scuole calcio del territorio, affinché crescano i futuri calciatori in ambienti sani e ottimali". Direzione affidata a Filippo Pazzarelli di Macerata. Assistenti, Laura Gasparini di Macerata e Andrea Aureli di San Benedetto del Tronto.

Poggibonsi: Pacini, Rocchetti, Di Paola, Mazzolli, Martucci, Borri, Bigozzi, Camilli, Motti, Gistri, Vitiello. Montevarchi: Dainelli, Virgillito, Messini, Francalanci, Cellai, Lischi, Muscas, Borgarello, Priore, Ciofi, Rufini.

Paolo Bartalini