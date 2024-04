Il Poggibonsi è un rullo compressore. Quarta vittoria di fila. Cenaia travolto

Poggibonsi

4

Cenaia

1

POGGIBONSI (4-1-4-1): Di Bonito; Cecconi (85’ Castelli), Martucci, Borri, Coriano (66’ Di Paola); Bigica (73’ Mazzolli); Purro (79’ Corcione), Gistri, Barbera, Bellini (85’ Lepri); Vitiello.

Panchina: Pacini, Cecchi, Camilli, Tanganelli. Allenatore Calderini.

CENAIA (4-3-2-1): Borghini; Botrugno (75’ Becucci), Scuderi, Macchia (46’ Fenzi), Papini; Fontana, Tognocchi (46’ Rostichella), Pasquini; Rossi, Bartolini (80’ Cocucci), Ferretti (71’ Manfredi).

Panchina: Baroni, Signorini, Caciagli, Bracci. Allenatore Iacobelli.

Arbitro Antonini di Rimini.

Reti: 12’e 33’ Purro, 26’ (rigore) Vitiello, 28’ Bellini, 83’ Rostichella.

POGGIBONSI – Quarta vittoria di fila per il Poggibonsi (4-1 sul già retrocesso Cenaia, che pure all’andata aveva regalato un dispiacere ai Leoni) in una partita iniziata con cinquanta minuti di ritardo. Si infortuna l’assistente e poi il personale della Misericordia di Poggibonsi in servizio a bordo campo, insieme con il dottor Paolo Chiti medico del sodalizio di viale Marconi, deve anche intervenire per soccorrere un tifoso - trasportato in ospedale per accertamenti - in seguito a una caduta in gradinata. Arriva il guardalinee di riserva, Simone Iuliano della sezione AIA di Siena, e l’incontro può avere inizio. Prima Federico Borri riceve, nell’occasione da capitano, il riconoscimento per le 100 presenze in giallorosso dal 2020. Poi l’omaggio dello stadio Stefano Lotti a Mattia Giani, con il minuto di raccoglimento e lo striscione dei sostenitori. Il Poggibonsi, privo di Motti, Bigozzi e degli squalificati Marcucci e Rocchetti, sigla un poker quasi in successione rapida.

Apre Purro dalla distanza e Vitiello raddoppia dal dischetto (fallo su Bellini). Il tris è di Bellini con un colpo di testa che batte Borghini. Quindi Vitiello inventa e ancora Purro ribadisce nel sacco: è 4-0 nell’intervallo. Nella ripresa gli ospiti creano qualche motivo di apprensione al Poggibonsi ma Di Bonito è sempre efficace (Pacini resta in panchina nella circostanza, insieme con altri senatori della rosa di Calderini). Il Cenaia riduce lo svantaggio grazie alla bella rete di Rostichella. Poi Calderini dà spazio agli juniores nazionali di mister Secci, da Corcione (2005), ai debuttanti Castelli - che deve anche ricorrere alle cure dei sanitari per un incidente di gioco - e Lepri, entrambi del 2006.

Paolo Bartalini