Il Poggibonsi nella tana del Mobilieri Ponsacco. Tra i giallorossi torna Barbera ma si ferma Purro

Ritrova il suo spazio tra le pedine a disposizione Barbera, ma si ferma Purro nel Poggibonsi ospite questo pomeriggio del Mobilieri Ponsacco. Se il classe 2004 ha recuperato dal fastidio di inizio 2024, l’esterno giunto in giallorosso a dicembre ha dovuto interrompere un recente allenamento per un infortunio da valutare nella sua entità. Di sicuro oggi, per la quarta giornata del girone di ritorno, Purro non è a disposizione dello staff. Potrebbe quindi toccare a Bellini (foto) il posto da titolare: per lui sono apparsi tra l’altro abbastanza confortanti gli esiti degli scampoli di gara successivi al problema fisico di tre mesi or sono. Tutto ciò in un versante d’attacco che però è ancora privo dell’apporto di Motti: per il suo ritorno fra gli effettivi si indica, come ipotetica data, il 18 febbraio (dopo la sosta della serie D di domenica 11). Servirà in ogni caso il migliore impatto sulla sfida, per un Poggibonsi chiamato a fare i conti con il desiderio di rilancio di una formazione locale on coda alla graduatoria ma capace di bloccare il cammino verso l’alto anche ad alcune big del torneo, come il Livorno appena domenica scorsa all’Armando Picchi e il Grosseto all’incirca a metà novembre. Il tecnico del Poggibonsi, Stefano Calderini, sconta adesso il turno di squalifica e affida momentaneamente al suo vice, Michele Beoni, il compito di ‘titolare’. I riscontri del campo di gioco relativi all’ultimo mese appaiono nel complesso convincenti all’ambiente di viale Marconi, ma il percorso necessita di ulteriori prove di continuità ad opera del gruppo. Un team deciso innanzitutto a conquistare i fondamentali punti in ottica permanenza in categoria, ora che il cammino della stagione agonistica si appresta all’ingresso nella fase cruciale per i differenti traguardi da raggiungere dalle singole protagoniste dei dilettanti nazionali. Leonardo Leorsini di Terni dirige l’incontro in programma alle 14,30 sul rettangolo di Ponsacco. Assistenti, Davide Fabrizi di Frosinone e Cristiano Rosati di Roma 2.

Un possibile schieramento del Poggibonsi al fischio d’avvio potrebbe essere il seguente: Pacini, Cecconi, Coriano, Mazzolli, Mazzolli, Borri, Marcucci, Martucci, Camilli, Vitiello, Bellini, Bigozzi.

Intanto nel campionato Juniores il Poggibonsi ha conosciuto ieri la sconfitta col punteggio di 3-0 con la Sangiovannese.

