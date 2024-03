Il Poggibonsi passa di misura al Buitoni. Sansepolcro, altro ko. Crisi nera per Bonura

sansepolcro

0

poggibonsi

1

SANSEPOLCRO (3-5-2): Di Stasio; Brizzi, Mariucci, Fremura; Del Siena (25’ st Ligi), Piermarini (27’ st Gennaioli), Gorini, Fracassini, Grassi (41’ st Cicognola); Pasquali (25’ st Orlandi), Buzzi (32’ st Ferri Marini). All. Bonura.

POGGIBONSI (3-5-2): Di Bonito; Cechi, Borri, Martino Coriano (27’ st Di Paola); Rocchetti, Marcucci, Mazzolli, Camilli (16’ st Gistri), Purro (40’ st Cecconi); Motti (27’ st Vitiello), Bellini. All. Calderini.

Arbitro: Comito di Messina.

Rete: 24’ pt Purro.

SANSEPOLCRO – Si appesantisce ancora di più la già non facile situazione di classifica del Sansepolcro, battuto in casa da un Poggibonsi tutta sostanza, che grazie ai tre punti incamerati si è messo praticamente al sicuro. Il ko della formazione locale, priva di diversi titolari ma soprattutto di quel giusto mordente che diventa necessario in gare del genere, è peraltro coinciso con risultati non certo favorevoli dagli altri campi interessati, il che rende molto difficile il finale di campionato per la compagine di Bonura. Al 19’ uno spunto personale di Gorini, che recupera palla sulla trequarti e spara a rete: il tiro, leggermente deviato da Di Bonito, sibila la traversa. Ma al primo vero affondo (24’), i giallorossi colpiscono, seppure alimenti qualche dubbio il modo con il quale Rocchetti recupera palla e serve dalla destra in area, dove Purro è più lesto dei difensori e con un perfetto stacco di testa trafigge Di Stasio all’angolino. Passano quattro minuti e il Poggibonsi si rende di nuovo pericoloso.

La reazione bianconera sta tutta nel tiro di Fremura al 38’, bloccato senza patemi da Di Bonito. Nella ripresa, il Sansepolcro ci mette tanto cuore ma non basta, nemmeno dopo la metà con i nuovi entrati, fra cui anche Ferri Marini. Al 37’, il Poggibonsi legittima il successo con il palo colpito di testa da Vitiello. Le speranze del Sansepolcro si spengono al 42’, quando la difesa ospite respinge due tentativi ravvicinati di Fremura e Ligi, con Ferri Marini che riceve senza tuttavia inquadrare la porta.

Claudio Roselli