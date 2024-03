Il Poggibonsi pensa al Tau Altopascio. L’under Martucci: "Serve fare punti"

È Andrea Martucci (nella foto), difensore under del Poggibonsi a illustrare i temi della prossima gara di campionato dei Leoni, allo Stefano Lotti domenica alle 14,30 con il Tau Altopascio. Classe 2004, Martucci si è distinto nel 4-1 ottenuto dai giallorossi a Orvieto per la sua prima segnatura in serie D.

Un evento maturato proprio con la maglia dei Leoni...

"Eravamo già sul parziale di 3-0, però è stata in ogni caso una splendida emozione visto che in questa categoria non avevo ancora realizzato un gol. Felice degli esiti".

Concentriamoci dunque sul match casalingo…

"Affronteremo un’ottima formazione in corsa tra l’altro per uno spazio nei play-off. Anche noi comunque saremo chiamati a fare punti, per essere ancora più tranquilli nell’ottica della conferma del posto nei dilettanti nazionali".

Un finale di stagione regolare da vivere come per il Poggibonsi?

"Terminare al meglio l’itinerario. Completare il percorso relativo alla salvezza e toglierci, se possibile, ancora delle soddisfazioni. Questi, a mio parere, gli obiettivi a breve da tenere presenti come gruppo".

Non è ancora tempo di bilanci dell’annata agonistica 2023-2024, perché il calendario offre ancora diversi appuntamenti, di una certa importanza per arrivare alla meta.

Ma cosa può dire Martucci, fino a questo momento, dell’esperienza che sta vivendo in viale Marconi?

"Mi sono trovato bene già dall’inizio del cammino, la scorsa estate. Mi riferisco all’unione di intenti che caratterizza i rapporti con gli addetti ai lavori del sodalizio e con i compagni di squadra. L’ambiente, nell’insieme, ha i suoi meriti in tutto questo".

Paolo Bartalini