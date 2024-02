Il Poggibonsi pensa alla ripresa del campionato. Real Forte Querceta e Montevarchi le avversarie

Formazioni affamate di punti, nei due impegni in sequenza successivi alla sosta per il Poggibonsi. In calendario dunque si presentano altre prove di maturità per i giallorossi, che dopo aver superato la Pianese leader della classifica della serie D saranno chiamati a dimostrare di non aver smarrito, nonostante la domenica di interruzione del torneo, la loro verve evidenziata nel recente periodo. Dovrà avvenire tutto ciò in previsione della gara in trasferta del 18 febbraio con il Real Forte Querceta (compagine attualmente in terzultima piazza) e dell’impegno casalingo del 25 con il Montevarchi, squadra che sovrasta adesso di una sola lunghezza l’area dei playout all’interno del raggruppamento. Il tecnico del Poggibonsi, Stefano Calderini, ha dovuto fronteggiare nelle ultime settimane le assenze dell’esterno offensivo Purro e del difensore baby Coriano, oltre a Motti, purtroppo ancora inutilizzato nel girone di ritorno a causa dell’infortunio riportato nel corso del match prenatalizio di Figline Valdarno terminato senza reti. L’attaccante, che rimane al momento il miglior realizzatore del team con quattro centri, spera di riavvicinarsi prima possibile al gruppo per tornare a fornire il proprio contributo alla causa del Poggibonsi. Un collettivo in fase di ripresa a livello di graduatoria e nelle prestazioni (si è visto appunto contro la Pianese e anche in altre circostanze), ma deciso ancora a fornire dei segnali nell’ottica della conquista della definitiva quota della sicurezza per conservare il posto nei dilettanti nazionali, in sintonia con gli intenti a suo tempo illustrati, e ribaditi, dai responsabili del sodalizio di viale Marconi. Calderini punta sulle firme in zona gol di Vitiello (nella foto), uomo assist e realizzatore lui stesso, se non a tratti trascinatore, come in occasione proprio del confronto allo Stefano Lotti con la Pianese. Per il campionato nazionale juniores, intanto, il Poggibonsi di mister Secci è ospite oggi alle 15 dei Mobilieri Ponsacco.

Paolo Bartalini