Il Poggibonsi punta quota cinquanta. Oggi allo stadio ‘Lotti’ arriva il Cenaia

La permanenza in categoria è adesso un dato acquisito anche per l’aritmetica, alla luce degli esiti felici delle sfide con il Vivi Altotevere Sansepolcro, con il Follonica Gavorrano e con il Seravezza Pozzi. Il Poggibonsi però ha il suo obiettivo anche per il finale di stagione agonistica 2023-2024: raggiungere almeno la quota 50 nella classifica del girone E di serie D, nei 270 minuti che restano da qui all’epilogo del torneo nel suo percorso regolare. Oggi alle 15 allo stadio Stefano Lotti è in programma la sfida con il Cenaia di Agostino Iacobelli. La formazione dai colori arancio e verde già in Eccellenza, secondo i riscontri numerici del campo di gioco, ma non per questo l’impegno sarà da affrontare senza la necessaria concentrazione ad opera dei giallorossi. Chiamati anzi a mettersi in evidenza nella prestazione, sulla base di quanto auspicato alla vigilia dal tecnico Stefano Calderini dopo la rifinitura: "Il Cenaia nelle ultime cinque partite ha ottenuto quattro risultati di parità, compreso il verdetto con il Livorno - spiega il mister del Poggibonsi - e pertanto occorrerà da parte nostra fornire il meglio del contributo al cospetto di una compagine che di sicuro non regalerà alcunché. Non dimentichiamo poi che la trasferta di Cenaia, all’andata nel mese di dicembre, ha rappresentato per noi il punto più basso nel rendimento del cammino agonistico nel suo insieme". Un itinerario nel ritorno, invece, di segno opposto per il Poggibonsi a giudicare dalle cifre, sebbene sia giusto per il collettivo offrire sempre il top nelle prove che restano in calendario (Sangiovannese fuori casa e Figline allo Stefano Lotti nel programma delle gare fino alla prima domenica di maggio). Oggi una giornata speciale per il difensore Federico Borri, che festeggia da poggibonsese le cento maglie con i Leoni a partire da settembre 2020, doppio turno di Coppa di Eccellenza contro il Certaldo. Tutto questo in un appuntamento casalingo non proprio da "organico al completo" per mister Calderini, costretto a rinunciare per squalifica a Rocchetti e Marcucci e per infortunio a Bigozzi e Motti.

Tra i convocati figurano così quattro elementi degli juniores nazionali allenati da Alessandro Secci: Lepri, Tanganelli, Corcione, nomi da tempo in orbita prima squadra, e la new entry Castelli.

La direzione della partita odierna è affidata a Giovanni Antonini di Rimini. Assistenti: Lorenzo D’Alessandris e Manuel De Lucia, entrambi di Frosinone. Per uno schieramento che per il Poggibonsi potrebbe essere il seguente: Pacini, Martucci, Di Paola, Mazzolli, Coriano, Borri, Bellini Camilli, Barbera, Bigica, Vitiello.

Paolo Bartalini