Il Poggibonsi rialza la testa e domina. Sangiovannese punita con quattro gol

POGGIBONSI

4

SANGIOVANNESE

2

POGGIBONSI (4-3-3): Pacini; Cecconi, Martucci, Borri (59’ Cecchi), Di Paola; Marcucci (57’ Barbera), Mazzolli, Bigica (74’ Tanganelli); Bigozzi (64’ Gucci), Motti, Vitiello (64’ Purro).

Panchina: Di Bonito, Ceccherini, Corcione, Cirillo. Allenatore Calderini.

SANGIOVANNESE (4-3-2-1): Barberini; Di Rienzo (42’ Disegni), Farini, Rosseti (61’ Sacchini), Simonti (49’ Dei), Baldesi, Nannini (49’ Canessa), Massai (49’ Oubakent); Benucci, Bartolozzi; Regolanti.

Panchina: Timperanza, Chelli, Senesi, Caprio. Allenatore Rigucci.

Arbitro Garofalo di Torre del Greco.

Reti: 4’ Motti, 16’ Bigozzi, 58’ Motti, 80’ Benucci, 82’ Gucci, 84’ Canessa.

POGGIBONSI – Riassapora il successo il Poggibonsi rinascendo dalle polveri di Cenaia e superando 4-2 allo Stefano Lotti la Sangiovannese in una gara con in palio punti multipli. Festa prima del fischio d’inizio, grazie alla presenza in campo delle giovanissime calciatrici del Poggibonsi Women e dei baby atleti dell’Upp. Una felice schiera che poi si sistema sugli spalti per contribuire al sostegno ai colori ad opera di una tifoseria che mantiene saldo il gemellaggio con gli azzurri del Valdarno e che non dimentica di invitare le componenti, attraverso uno striscione, a "trovare una soluzione" per lasciare a distanza i pericoli della classifica. La squadra, in ambasce per l’organico - manca anche capitan Camilli per squalifica - e con l’ingresso in gruppo dei nuovi, si rende protagonista di un valido impatto sulla sfida. È il 4’ quando Motti approfitta di una torre e indovina l’angolo alla destra di Barberini per l’1-0. Il Poggibonsi usufruisce inoltre al 16’ di un penalty contestato dagli ospiti per un intervento nei riguardi di Bigica. Sul dischetto Vitiello cerca la realizzazione nella domenica del ritorno in giallorosso, ma il suo tiro dagli undici metri sbatte contro il palo. Sul proseguimento dell’azione è bravo Bigozzi ad avventarsi sulla sfera e a depositarla nel sacco. La Sangiovannese tenta una reazione, ma i padroni di casa ribattono colpo su colpo. Per esempio al 13’, sul parziale di 1-0, Pacini interviene in tuffo per una provvidenziale deviazione da un insidioso piazzato di Benucci. Nella ripresa mister Rigucci prova la carta del triplice cambio, però è Motti al 58’ a siglare il tris con una conclusione proprio sotto l’incrocio. Sul 3-0 il match conosce una lunga fase di stanca, però si sveglia la Sangiovannese (oppure sono i locali cadere in qualche confidenza di troppo) e Benucci, all’80’, riduce il passivo: 3-1. Due minuti e un perentorio stacco di Gucci su angolo di Mazzolli determina il 4-1 per il Poggibonsi. Non è finita perché all’84’ Canessa della Sangiovannese va in gol: 4-2.

Paolo Bartalini