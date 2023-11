Il Poggibonsi sogna di fare l’impresa a Grosseto. Calderini: "Loro bravi, ma niente è scontato"

Poggibonsi di nuovo in campo. Il turno infrasettimanale festivo della serie D girone E, vede i Leoni di scena allo stadio Carlo Zecchini per il match con il Grosseto: appuntamento ‘in posticipo’ alle 18 per i giallorossi. La formazione della Maremma si trova infatti al quarto posto e ambisce senza dubbio, e con legittimità, a migliorare il proprio ruolo all’interno del raggruppamento. In linea con le ambizioni del sodalizio e con le potenzialità dell’organico nel quale ha trovato spazio in estate il fantasista Gianni Riccobono, uno degli uomini simbolo del Poggibonsi da podio nelle recenti annate agonistiche. Mister Calderini (nella foto) rinuncia in mediana all’apporto di Gistri, assente per infortunio già in occasione delle sfide con Montevarchi e San Donato Tavarnelle e costretto a uno stop ancora di qualche settimana, secondo le previsioni. Valutazioni in atto ad opera dell’allenatore per individuare uno schieramento che possa permettere al gruppo di arginare il chiaro desiderio di successo dei padroni di casa. I tre punti ottenuti quattro giorni or sono allo Stefano Lotti, hanno in verità restituito un po’ di slancio all’ambiente. È necessario però, da parte del collettivo, risalire ancora verso una zona più serena della graduatoria e da tale profilo il team è incaricato di lavorare senza sosta nel tentativo di raggiungere quella auspicata continuità che al momento sembra stentare a manifestarsi. Calderini giudica così l’appuntamento odierno: "Il coefficiente di difficoltà di questa gara è altissimo – spiega – e comunque sarà importante affrontare con la testa libera il Grosseto. Tra noi e la compagine locale esiste un bel divario tecnico, ma nel calcio nulla è scontato. Ho notato nei ragazzi molto entusiasmo in questi giorni. L’affermazione di sabato ci ha permesso di uscire da una situazione abbastanza particolare. Sicuramente adesso vedo una squadra più vogliosa e in grado di capire cosa può fare. Non dobbiamo abbassare la guardia. E allo stesso tempo occorre limitare certe disattenzioni che via via sono comparse sulla scena. Contro rivali di un simile spessore, se concedi un’opportunità da rete vieni punito".

La direzione è affidata a Carlo Esposito di Napoli. Assistenti, Simone Severini di Seregno e Luigi Fabrizio D’Orto di Busto Arsizio.

Un possibile undici del Poggibonsi: Pacini, Di Paola, Rocchetti, Mazzolli, Cecchi, Borri, Marcucci, Camilli, Motti, Bartolozzi, Mencagli.

Paolo Bartalini