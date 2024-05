Il Poggibonsi studia la nuova stagione. Ora un piano d’azione per il mercato

Inizia per il Poggibonsi la programmazione del nuovo campionato di serie D. Dopo l’annuncio della dirigenza di proseguire il cammino con il ds Jacopo Galbiati e l’allenatore Stefano Calderini, l’ambiente di viale Marconi adesso guarda alle scelte in materia di organico, tra le conferme e le variazioni, sulla base del quadro da tratteggiare da qui alle prossime settimane dagli addetti ai lavori.

La scelta di continuità dei legami rappresenta un segnale di piena operatività per l’immediato futuro. Una decisione tempestiva che permette al presidente Giuseppe Vellini e al suo team di collaboratori di predisporre già da adesso un piano per le operazioni di mercato, tenendo in considerazione anche gli aspetti legati al piano economico e quindi al budget a disposizione per il prossimo percorso agonistico. Il 2023-2024 per il Poggibonsi è entrato negli archivi con la premiazione del miglior calciatore giallorosso per rendimento nell’arco delle 34 giornate (un torneo che ha visto i giallorossi chiudere in settima piazza nel girone E dei dilettanti nazionali). Il riconoscimento è andato a Federico Borri (foto), perno della retroguardia dei Leoni dal 2020. La consegna è avvenuta alla presenza di Mauro Minghi e Luca Papini, i ’tifosi senior’, secondo la loro definizione, fautori dell’iniziativa che da tempo si propone di valorizzare le qualità di quanti indossano stagione per stagione la maglia del Poggibonsi.

Paolo Bartalini