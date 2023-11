Il Poggibonsi va nella tana del Tau Altopascio. L’allenatore Calderini avverte: "Servono i punti"

Ospite del Tau Altopascio il Poggibonsi, questo pomeriggio alle 14,30. Una delle migliori formazioni della serie D girone E, stando ai riscontri attuali, sul cammino dei Leoni. "In effetti avremo davanti una squadra che sta vivendo un grande periodo di forma - spiega l’allenatore del Poggibonsi, Stefano Calderini (nella foto) - mentre noi dal canto nostro dobbiamo cercare di trovare punti partita dopo partita, per uscire da questa situazione di classifica. Serve una prova come quella di Grosseto. In quell’occasione ci siamo distinti per una buona intensità di gara, sfociata poi in un’ottima prestazione. Tutti dovranno dare il massimo per ottenere dal campo un risultato positivo. L’aspetto mentale nel calcio ha un valore rilevante e se ognuno farà del suo meglio ce la giocheremo anche con il Tau Altopascio". Un Poggibonsi "ad assetto variabile" nella disposizione in retroguardia..."Questa rosa è stata costruita per giocare a quattro in difesa. L’idea dei tre centrali con il Grosseto però si è rivelata giusta. In questo momento devo individuare di nuovo delle certezze. Abbiamo buttato via tanti punti in maniera ingenua. In tre-quattro sfide avremmo potuto conquistare molto di più, a livello pratico". Nella seduta di rifinitura allo Stefano Lotti il tecnico ha elogiato i suoi atleti per il lavoro svolto. "Ora però i ragazzi devono riproporre quella stessa fame anche in campo, perché nella partita, si sa, è diverso". Il compito allora qual è? "Dobbiamo far scattare la proverbiale scintilla per poter dare il via ad un altro campionato, perché questo è un raggruppamento molto equilibrato: puoi perdere con l’ultima in classifica, ma vincere con la prima. Non ho visto alcuna compagine capace di mettere sotto pesantemente un’altra. Tutto dipende, spesso, dall’approccio che dai alla partita. Devi evitare di farti del male da solo e sfruttare al meglio le opportunità che ti capitano durante il match. Se andiamo lì e non controbattiamo pallone su pallone - conclude Stefano Calderini - rischiamo di uscire dalla trasferta con le ossa rotte". A dirigere l’incontro di Altopascio sarà Lorenzo Garbo di Monza. Assistenti, Lorenzo Gatto di Collegno e Francesco Pirola di Abbiategrasso. Una ipotesi di undici iniziale per il Poggibonsi: Pacini, Di Paola Rocchetti, Mazzolli, Cecchi, Borri, Marcucci, Camilli, Motti, Bartolozzi, Mencagli.

Paolo Bartalini