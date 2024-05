Il Pollino di corto muso. Vola a punteggio pieno

pollino Traversagna

1

brancagliana

0

POLLINO TRAVERSAGNA: Rebellino, Navari Le, Fortini, Tedeschi, Navari Lo. (Benedetti), Silvestri, Baldacci (Biasci), Tosi Fr., Cipriani, Adami, Tosi Fe.. All. Tessari.

BRANCAGLIANA: Battelli, Pasquini, Ulivi, Lazzeri, Da Prato (Bertoneri), Chereches (Corfini), Cimardi, Laaribi, Intaschi (Lari), Marsili (Poli), Ricci. All. Casini.

Marcatore: Tosi Fe..

PIETRASANTA – Vincere anche di ‘corto muso’, ma vincere per puntare in alto. Tommaso Tessari, tecnico del Pollino Traversagna (nella foto), non assomiglia a Massimiliano Allegri ma la pensa allo stesso modo. Dopo l’1-0 all’esordio ecco servito un altro 1-0 che vale 6 punti in classifica, in due partite, al netto dei tanti giocatori ancora fermi in infermeria. Contro il Brancagliana, all’esordio nel torneo, non è stata una partita particolarmente spumeggiante, ma qualche bella giocata si è vista. Ancora una volta protagonisti sono stati i ‘vecchietti’, alla faccia della carta d’identità. Ed allora onori e meriti all’inesorabile 45enne Federico Tosi, tanto per cambiare decisivo, e al 48enne Simone Baldacci che ha comandato il centrocampo con tocchi di classe. È il Pollino Traversagna a fare la partita, ma al netto di qualche mischia, il Brancagliana tiene.

Basta però una sbavatura per rompere l’equilibrio. Ad 1’ dall’intervallo Battelli rinvia male, il pallone è preda di Adami che imbecca Tosi il quale, nonostante una posizione defilata, beffa l’estremo avversario con un pallonetto che solo chi ha piedi buoni può pensare di fare. Nella ripresa Adami e Cipriani scaldano i guantoni a Battelli, che è anche fortunato in una circostanza sul solito Tosi, la cui conclusione sporca si infrange sulla traversa. Nel mentre il Brancagliana mette anche fuori la testa, ma Rebellino dice no ai tentativi di Laaribi e di Poli.

"Stavolta sono molto soddisfatto - commenta Tessari - e faccio i complimenti ai ragazzi che hanno meritato il successo. Un plauso particilare a Baldacci, vera anima del Pollino e che in mezzo al campo ha fatto la differenza. Vogliamo far sempre meglio, di partita in partita". Non fa drammi Simone Casini del Brancagliana: "Avremmo anche potuto pareggiare la partita, se avessimo sfruttato a dovere due buone occasioni. Nel complesso non abbiamo giocato affatto male e possiamo ritenerci comunque soddisfatti".

Classifica: Pollino Traversagna 6; Pontestrada 3; Antichi Feudi, Brancagliana e La Lanterna 0. Sergio Iacopetti