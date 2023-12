Il Ponte gioca con serenità

Venti punti in quindici giornate di campionato. Uno score più che ottimo per il Ponte Buggianese, che chiude il 2023 in tutta serenità. La vittoria conquistata alcuni giorni fa contro la Cuoiopelli è la ciliegina sulla torta, che la banda guidata da mister Gutili si è regalata poco prima che arrivasse la sosta per le feste di Natale e di Capodanno.

Ma è anche la conferma del buon lavoro che il mister biancorosso e il suo staff stanno facendo. I pontigiani infatti lottano e corrono su ogni pallone, giocano a viso aperto, e difficilmente si fanno mettere sotto dagli avversari e dalle squadre di un girone A, che nei fatti è il più duro da dover affrontare in Toscana.

I giusti meriti vanno dati anche alla società, che ha confermato gran parte della rosa che già aveva fatto bene lo scorso anno, andando poi a scovare qualche giovane interessante, che si sta mettendo parecchio in luce all’ombra del "Pertini". Il Ponte gioca bene, diverte i suoi tifosi, e si toglie spesso delle belle soddisfazioni. Battere Tuttocuoio e Cuoiopelli in casa propria, vincere per la prima volta della propria storia il derby sul campo del Valdinievole Montecatini, e uscire a testa alta e con gli applausi del pubblico avversario dallo stadio della Massese, non è roba da poco, e sono delle reali prove che i pontigiani stanno in Eccellenza per ampio merito.

Forse in questa prima parte di stagione sono mancati i gol degli attaccanti. Un fattore che, unito alla lunga catena d’infortuni che ha colpito il roster biancorosso, ha un po’ inciso e frenato la compagine pontigiana. Ma le prossime quattro gare, con Fucecchio, Castelfiorentino e Pro Livorno in casa e Camaiore in trasferta, potrebbero rivelare il reale potenziale di questa squadra, e incidere sul resto della stagione. Una stagione che i tifosi biancorossi sperano che sia entusiasmante e gagliarda, come quella appena passata.

Simone Lo Iacono