Il portiere Gueye. "Mi hanno aiutato i compagni esperti. Il futuro? Vediamo»

Una stagione da vice, due presenze messe a referto: per Adama Gueye la stagione in bianconero è stata comunque positiva. "Sono contento in particolare di aver giocato l’ultima partita a Foiano – ha sottolineato il portiere –. All’inizio ero un po’ emozionato, era la mia prima trasferta, e ci ho anche messo del mio nella rete subita. Ma poi è passato tutto e credo di essermi riscattato con delle belle parate". "Stare tanto tempo senza giocare non è facile – ha proseguito –, ma la cosa più importante è lavorare, per essere pronti quando arriva la chiamata. Personalmente credo di essere cresciuto tanto, grazie anche ai compagni più esperti, come Bianchi, Lollo, Masini, oltre a Giusti ovviamente. Anche mister Magrini mi ha aiutato molto". Il futuro è ancora incerto. "Certo che mi piacerebbe rimanere – ha chiuso Gueye –, mi sono innamorato di questa piazza, della città, bellissima, dei tifosi, della società che punta a vincere il campionato anche il prossimo anno. Lo striscione che mi hanno dedicato dagli spalti (‘Adama’ con la D in rosso ndr)? Mi ha fatto piacere, mi ha dato la carica giusta. Vediamo cosa succederà".