Il portiere lascia per motivi di studio. Marcantognini saluta la Forsempronese

In casa della Forsempronese la novità più grossa, al momento, esauriti i festeggiamenti per la strameritata conferma nel campionato di serie D, è che Gianluca Marcantognini se ne va. La decisione, dopo tre anni di militanza tra i pali rossoblù, è maturata per motivi professionali e di studio (si sta preparando per il notariato, ndr) e ne ha dato notizia ai tifosi lo stesso portiere in un post pubblicato sulla pagina FB del Fossombrone Calcio. "Sembra ieri che varcavo per la prima volta quel cancello – racconta Marcantognini –, inconsapevole dell’indimenticabile percorso che stava per cominciare. Invece sono passati tre anni: tre stagioni in cui abbiamo ottenuto dei risultati straordinari per questa società e per questa cittadina. Averlo fatto con un gruppo di amici composto prevalentemente da ragazzi del territorio, che conoscono e vivono Fossombrone, ha reso tutto ancora più viscerale, più autentico. Nel calcio si abusa spesso del termine "famiglia", ma in questo caso non me ne viene in mente alcun altro che descriva meglio il rapporto che tra di noi si è sin da subito instaurato. Purtroppo, i miei impegni professionali e accademici non mi rendono più possibile sostenere un impegno quale quello richiesto dalla serie D; ma sarebbe per me un immenso orgoglio se quelle che ho concorso a porre in questi anni si rivelassero delle solide basi su cui costruire un futuro radioso per questa società...". Per il resto, allenatore in primis, siamo in una fase interlocutoria, com’è anche abbastanza naturale a fine maggio. Questo almeno a sentire l’addetto stampa della società metaurense, Massimiliano Morelli: "Da parte della società – spiega – c’è senz’altro la volontà di confermare il mister. Credo che da parte di Fucili conti di più la fisionomia della squadra che la società saprà mettergli a disposizione. Se ne parlerà agli inizi di questa settimana". Le altre caselle dell’organigramma societario? "Anche per quelle al momento è tutto in stand-by e anche per quelle dipenderà da con quale squadra e con quali obiettivi si deciderà di affrontare la prossima stagione, ma le porte sono aperte a chiunque voglia dare il suo contributo". La partenza di Marcantognini? "Beh, non è certo una partenza "leggera", diciamo che trovare un valido rimpiazzo sarà tra i primi compiti della società".

