Il Prato alla prova Sangiuliano City. Ridolfi: "Non abbassare la guardia"

Prato di nuovo in campo al Lungobisenzio. Oggi pomeriggio alle 14.30 il Prato ospiterà nel turno pre-pasquale il Sangiuliano City, altro avversario diretto nella corsa ad evitare i play out del girone D di serie D. I lombardi sono a due lunghezze dal Prato in classifica generale, con 38 punti dopo la vittoria di domenica scorsa contro l’Aglianese, e non hanno particolari patemi d’animo, guardando la distanza con la zona play out. Di sicuro verranno a Prato per non perdere e forse un pareggio potrebbe stare bene ad entrambe le formazioni, in base a come si metterà la partita.

Mister Ridolfi, allenatore del Prato, però non vuol saperne di certi discorsi e cerca di tenere tutti sulla corda: "Mancano sei partite e dobbiamo fare più punti possibili perché i ragazzi meritano di chiudere la stagione in una posizione di classifica più consona a quelle che sono le loro qualità e a quello che è stato il loro impegno – commenta l’allenatore biancazzurro -. Troveremo una squadra forte, partita con ben altre prospettive, che arriverà con tutti gli elementi a disposizione per tentare di portare a casa punti pesanti. Noi dopo la vittoria di Pistoia abbiamo guadagnato ulteriore consapevolezza nei nostri mezzi e siamo sull’onda di un certo entusiasmo che deriva dagli ultimi risultati positivi. Sarà una partita bella da vivere – continua Ridolfi – e proveremo a rimanere in serie positiva. Non c’è da abbassare la guardia per cercare di chiudere in bellezza questa annata e ai ragazzi chiedo gli ultimi sforzi".

Nelle fila del Prato mancheranno sicuramente gli infortunati Bonetti, Gori e Cela e anche Moreo e Monticone non saranno al 100%. I giovani Cecchi e Preci verranno valutati nelle ultime ore precedenti alla sfida, ma probabilmente si rivedranno in campo dopo la sosta di Pasqua, così come Oliverio. Di conseguenza i biancazzurri dovrebbero tornare al 4-2-3-1. In porta Ricco. In difesa Laverone, Angeli, Diana e Stickler, con in mediana Gargiulo e Sadek.

Dietro l’unica punta Moreo in partenza Limberti a sinistra e Bigonzoni a destra, con Trovade a fare da raccordo centrale. Pronti a subentrare i vari Monticone, Gemignani, Sowe, Santarpia e D’Agostino per dare manforte a gara in corso insieme con le varie quote.

Il San Giuliano City dovrebbe invece schierarsi con il 4-3-3: Manfrin; Atzeni, Bruzzone, Anton, Girgi; Palesi, Guerrini, Salzano; Deiana, Mutton, Brogno. Ad arbitrare la sfida sarà Schmid di Rovereto, coadiuvati dai due assistenti Pascale di Bologna e Masciello di Ravenna.

L. M.