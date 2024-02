Il Prato cerca punti in casa. C’è l’assalto al Certaldo

Vincere aiuta a vincere. O almeno questo si augurano il Prato e tutti i suoi tifosi, che oggi alle 14.30 al Lungobisenzio ospiteranno il fanalino di coda Certaldo, ultimo in graduatoria con 14 punti frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 17 sconfitte. Partita nella quale, sulla carta, per i lanieri è obbligatorio portare a casa altri tre punti, che potrebbero risultare una grande spinta verso la tranquilla salvezza, anche se i viola non vanno sottovalutati, visto che nella partita di andata sono già riusciti a fare un brutto scherzo ai biancazzurri.

"Veniamo da due vittorie consecutive che hanno dato forza al lavoro fatto dal nuovo allenatore. Il Certaldo è una squadra che fa sempre la sua partita, indipendentemente dalla posizione in classifica. Noi non dobbiamo guardare la graduatoria e anche la sconfitta dell’andata deve servirci come stimolo – commenta il coordinatore tecnico del Prato, Claudio Sciannamè –. Ogni partita ha la sua insidia e la sua storia. Non ci interessa l’avversario, ma per il nostro percorso dobbiamo approcciare ogni gara come se fosse la più importante della stagione. E’ l’unico modo per portare a casa i tre punti. Veniamo da una prestazione soddisfacente sotto tanti punti di vista a San Mauro Pascoli. Credo che la squadra abbia capito e stia lavorando per proseguire su questa strada, cercando prima di tutto di prendere pochi gol e poi finalizzando le occasioni che riusciamo a creare". Assenti sicuri, nelle fila del Prato, lo squalificato Sadek e gli infortunati Cela e Sowe. Da valutare le condizioni di Moreo e Gargiulo. Nel 4-2-3-1 dei biancazzurri molto probabile che Ridolfi (foto) decida di confermare Ricco fra i pali. In difesa Laverone, Angeli, Monticone e Bonetti. In mediana probabilmente verrà arretrato Trovade per sostituire Sadek accanto a Gemignani. Dietro l’unica punta, Moreo (o Gori) dovrebbero invece agire D’Agostino, Santarpia (o Bigonzoni) e Limberti.

Il Certaldo si affida di solito al 3-5-2. Nella formazione viola sarà assente il difensore centrale Mark Borboryo, squalificato, che potrebbe essere sostituito dall’ex Bassano. Altri ex della partita sono il portiere Fontanelli e l’attaccante Akammadu, che anche nel match di andata risultò decisivo realizzando il penalty della vittoria certaldina.

