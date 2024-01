Il Prato non ingrana Un pari che serve a poco

Un punto che serve a poco. Il pareggio a reti inviolate con il Mezzolara non ha migliorato la situazione di classifica del Prato, malgrado gli sforzi del neo allenatore Maurizio Ridolfi e della squadra, che comunque in campo ha fornito una prestazione accettabile, rischiando poco o nulla. I problemi, come sottolineato dallo stesso allenatore a fine partita, stanno nella fase di finalizzazione. Negli ultimi 20-30 metri, quando i palloni diventano più pesanti da gestire e più determinanti. "Abbiamo giocato una buona partita di squadra. Abbiamo attaccato per la maggior parte del tempo. Ci è mancato solamente il gol. Nel calcio però senza gol non si vincono le partite – spiega il giovanissimo Limberti, uno dei migliori in campo nella sfida di domenica scorsa -. Se continuiamo così, ad allenarci come ci siamo allenati la scorsa settimana, sono sicuro che i risultati arriveranno presto. Sono convinto che trovando le giuste combinazioni riusciremo a sbloccarci in avanti. Non vedo problemi insormontabili. Ci è mancato solo l’ultimo passaggio a volte e un pizzico di fortuna. Pensiamo subito alla prossima partita con l’Aglianese per andare a cercare i tre punti". Comunque la si voglia vedere, fiducia e speranze a parte, il Prato con 24 punti è in piena zona play out. Per fortuna le inseguitrici più vicine non ne hanno approfittato per accorciare. Il Progresso ha perso 3-1 contro l’Imolese Calcio ed è rimasto a quota 18, mentre il Sant’Angelo ha strappato un buon punto contro la capolista Ravenna e continua a tallonare il Prato con 23 punti. Ancora più in basso Mezzolara, Certaldo e Borgo San Donnino (dopo la bella vittoria ottenuta contro la Sammaurese) tutte appaiate a 14 punti in fondo alla classifica. Davanti al Prato le altre sono rimaste alla portata, infilando risultato non eccelsi, ma restando per il momento fuori dalla griglia play out. Oltre all’Imolese solo l’Aglianese ha portato a casa i 3 punti battendo la Pistoiese e portandosi a quota 30. Gli arancioni sono rimasti bloccati a 27 punti. A quota 25 punti ci sono invece la Sammaurese, il Fanfulla (sconfitto dal Carpi) e il San Giuliano City, che ha portato a casa un discreto pareggio casalingo contro il Corticella. Fondamentale sarà quindi il derby sul campo dell’Aglianese per provare a risalire la china e superare in un sol colpo alcune squadre che si trovano nel limbo di metà classifica. Dall’infermeria dovrebbero arrivare buone notizie, visto che Gori, Santarpia e Bigonzoni potranno quasi certamente tornare a disposizione. L.M.