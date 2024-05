Il precedente. Nel 2019 il ‘salto’ nella terza serie

Era il 5 maggio del 2019, Piancastagnaio si apprestava ad accogliere i suoi campioni, gli ‘eroi’ che avevano appena scritto la pagina più bella della storia della Pianese: sul campo del Seravezza i bianconeri avevano conquistato la prima, magica, Serie C. Domani, 5 maggio, sarà di nuovo festa: il Comunale indosserà il vestito migliore per la ri-conquista del professionismo, arrivata, così il destino, anche stavolta in Versilia. Un sogno a occhi aperti, una splendida realtà. Da tenersi stretta: cinque anni fa, per le zebrette, emigrate a Grosseto per i lavori di restyling e adeguamento dello stadio, l’avventura in Serie C durò giusto una stagione. Colpita duro dal maledetto Covid – sul monte Amiata il primo caso positivo di un calciatore professionista che tanto fece rumore –, la giovane squadra vide sfumare ogni speranza ai play out, contro la Pergolettese: un harakiri dal gusto amaro che il presente ha reso più dolce. La Pianese continua a sognare.