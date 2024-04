Il presidente Barbagli. "Onore al Siena. Faccio gli auguri per successi futuri»

"Onore al Siena che nonostante avesse già vinto il campionato non ha mollato fino all’ultimo secondo": a parlare, nel post partita, il presidente della Castiglionese, Carlo Barbagli. "Faccio ai bianconeri i miei migliori auguri per successi futuri – ha proseguito –. Abbiamo fatto di tutto per rendere omaggio a questa società gloriosa: anche quando ci sono le rivalità, deve prevalere lo spirito sportivo". Sulla partita. "Noi siamo dovuti scendere in campo largamente rimaneggiati – le parole del presidente –, ma abbiamo cercato comunque di giocare la nostra partita e in parte ci siamo anche riusciti, con un po’ di amaro in bocca per come era andata a Badesse. Perdere con il Siena ci sta e il ko non cambia la nostra classifica. Paradossalmente l’inserimento dei bianconeri nel girone ci ha fatto risparmiare: quando abbiamo visto come sarebbe andata non abbiamo spinto sull’acceleratore. Ma l’anno prossimo, senza il Siena, abbiamo tutta l’intenzione di regalare la D ai nostri tifosi".