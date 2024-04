Il presidente ci crede. "Con grinta sino alla fine»

Con una classifica ancora "aperta" sia in testa che in coda il campionato si avvia verso il rush finale con il Grosseto di mister Malotti che "spera" ancora nel successo finale. "La domenica dei nostri giovani ha impreziosito un successo importante – dice il presidente Antonio Fiorini – che tiene accesa la fiammella della speranza benché appaia evidente che solo la Pianese può perdere questo campionato. Continuiamo così anche se a San Donato troveremo una squadra bisognosa di punti e vogliosa di riscatto e un campo ostico per una squadra tecnica come la nostra. Serviranno – chiude – quella grinta e quella determinazione che sono state messe in campo a Piancastagnaio". Il tecnico Malotti può disporre di tutta la "rosa" ad eccezione dell’infortunato Bruni. E per la trasferta di domenica la società biancorossa informa i tifosi biancorossi che è attiva la prevendita dei biglietti di Settore Ospiti al Bar Tripoli di Via Tripoli. La società fiorentina ha previsto un biglietto unico al prezzo di 10 euro. Il giorno della partita i botteghini saranno aperti, ma sarà applicato un supplemento di 5 euro: il biglietto acquistato allo stadio costerà quindi 15 euro. La prevendita chiuderà sabato alle 19. Intanto al Centro Sportivo di Roselle via ai preparativi per il "Memorial Francesco e Graziana Lamioni", torneo riservato alla categoria Pulcini, in ricordo dei genitori del patron Giovanni Lamioni.