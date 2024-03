Il presidente dell’Aia delle Due Torri rende omaggio al suo vice. "Aiutava i ragazzi a crescere con consigli e suggerimenti». Aureliano: "Sempre al lavoro per i giovani» Antonio Aureliano e Paolo Tubertini, ex rivali alla presidenza dell'Aia Bologna, dimostrano amicizia e collaborazione. Insieme hanno contribuito alla crescita della sezione, con Tubertini che si distingue per il suo supporto e insegnamento ai giovani arbitri. La passione per l'arbitraggio li guida, mantenendo vivo il legame anche quando la salute di Tubertini lo ha costretto a ritirarsi.