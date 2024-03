Il presidente Fiorini ci crede: "Andiamo avanti così"

Si chiude oggi alle 19 al Bar Tripoli la prevendita dei biglietti per assistere all’anticipo che domani (inizio alle 15) il Grosseto giocherà sul terreno dello stadio Carraia di Ghivizzano affrontando l’undici del Ghiviborgo nella gara valida per l’undicesima giornata del girone di ritorno. Il botteghino dell’impianto di Ghivizzano sarà aperto domani, giorno della partita. Una gara quella di domani che Cretella e compagni "devono" vincere per cercare di restare in corsa verso il primato, una sfida che diventa sempre più incerta ed avvincente quando mancano sette giornate al termine del campionato. "La squadra ha conseguito due belle vittorie mantenendo il vantaggio senza soffrire più di tanto – ha dichiarato l’avvocato Antonio Fiorini, presidente del Grosseto – ma ora bisogna proseguire su questa strada senza pensare ai risultati altrui. La squadra è in salute non solo dal punto divista fisico, come ha dimostrato nelle ultime uscite, ma anche da quello mentale ed è consapevole di dover giocare al meglio una partita per volta e poi vedere cosa appare all’orizzonte senza illusioni né tensioni". Oltre all’anticipo Ghiviborgo (42)-Grosseto (49) domani viene anticipata anche la gara Livorno (48)-San Donato (38). Domenica sono in programma Sangiovannese (34)-Follonica Gavorrano (53), Pianese (52)-Montevarchi (29).