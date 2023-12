Il presidente Giacomini. "Stiamo onorando una città incredibile. Un bravo a tutti»

Non era presente allo stadio, ad assistere a Rondinella-Siena,c il presidente bianconero Simone Giacomini. Ma la partita l’ha seguita e sul proprio profilo Instagram, al triplice fischio, ha espresso tutta la sua soddisfazione, per la vittoria conquistata, per il cammino eccezionale compiuto da Magrini e dai suoi ragazzi che hanno riportato entusiasmo in una piazza delusa "Non è mai semplice, ma è fantastico – ha scritto in una storia con la foto della classifica –. Stiamo onorando una città incredibile, con una tifoseria eccezionale. Bravi tutti". Simone Giacomini, in settimana, ha anche partecipato alla Cena degli Auguri della Robur, ribadendo ai ragazzi, allo staff e ai collaboratori, la soddisfazione di aver portato gioia nell’ambiente bianconero, seppur in Eccellenza, con un gruppo allestito in fretta e furia, senza la possibilità di poter svolgere una preparazione.