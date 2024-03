Il presidente non molla: "Tutto ancora da giocare"

Vigilia del 12° turno di ritorno, con il Grosseto che domani alle 18 ospiterà allo "Zecchini" il Mobilieri Ponsacco, la squadra pisana al penultimo posto della classifica, che spera ancora in un aggancio alla zona play-out. Si tratta della terz’ultima sfida casalinga (le altre due sono Real Forte Querceta e Orvietana) della regular season per il Grifone per cui è necessario che emerga "la qualità" e non soltanto il "sacrificio" nei biancorossi. Non c’è più spazio per commenti e considerazioni di altra natura per un finale di torneo dove tutto può ancora succedere. " Mai come ora il commento è facile – afferma il presidente Antonio Fiorini – perchè bisogna giocare al massimo ogni partita. Non solo perché la matematica ancora non ci dà per esclusi dal primo posto, ma anche per salvaguardare il posto nei playoff. E non ultimo – conclude Fiorini – per rispetto del campionato. Una società col blasone del Grosseto ha il dovere di onorare il torneo fino in fondo". A dirigere il match tra Grosseto e Mobilieri Ponsacco è stato designato l’arbitro Mario Picardi della sezione di Viareggio, assistenti Matteo Bertelli di Firenze e Kevin Turra di Milano. I biglietti per assistere alla gara contro il Mobilieri Ponsacco sono disponibili in prevendita con il Circuito Ciaotickets, al Centro Sportivo di Roselle e nei rivenditori autorizzati Edicola La Vasca, Tabaccheria Stolzi ed Edicola Il Semaforo. Infine un turno di squalifica per il giocatore del Grosseto, Aprili che salterà il match di domani.