Il primo non si scorda mai. Manolo, un gol atteso tanto

Adesso che la classifica si è “rimessa in pari” con tutti i recuperi giocati, il Viareggio si ritrova a cinque giornate dalla fine del campionato con 6 punti di vantaggio sulla seconda (che è il Pietrasanta). Dopo aver vinto sabato scorso 1-0 a Monsummano (col gol-partita del classe 2005 Matteo Santini, figlio dell’allenatore Stefano) ecco che nel mercoledì pre-pasquale c’è stato l’1-1 a San Piero a Sieve. Un pareggio quest’ultimo che lascia un po’ di amaro in bocca tuttavia alle zebre poiché i bianconeri erano passati in vantaggio ma poi si sono fatti riprendere (in modo evitabile) nel finale. A commentare partita e momento è Manolo Benassi, 32enne viareggino doc, figlio e fratello d’arte (il papà ‘Angelino’ è stato buon calciatore del passato mentre il fratello maggiore Maikol, ora al Siracusa nel girone I di Serie D, è stato protagonista nell’Esperia Viareggio). Per Manolo, arrivato al Viareggio a dicembre dal Cenaia (scendendo dalla D alla Promozione), è stato il tanto sognato primo gol con la squadra della sua città.

Un gol quanto desiderato?

"Tanto, fin dalla mia firma a dicembre. Ci tenevo parecchio e sono contento che finalmente sia arrivato... dopo che ci ero andato vicino diverse volte. Era nell’aria e ora cel’ho fatta. Lo dedico a tutti i ragazzi, al mister e in modo particolare al nostro autista Beppe Dinelli con cui condividiamo le stesse passioni. Peccato solo non ci abbia portato i 3 punti".

A San Piero a Sieve sono stati 2 punti persi.

"C’è un po’ di rammarico per il risultato poiché sembrava fatta per la vittoria. La prestazione che abbiamo fatto meritava i 3 punti e invece ne abbiamo preso 1... che comunque ci avvicina ad un obiettivo per il quale c’è ancora da lottare e sudare perché ancora non è finito niente".

Dopo Pasqua come ripartirete?

"Di slancio, convinti e determinati, per tirare la volata finale. Il vantaggio di 6 punti ci dà sì delle sicurezze ma anche al tempo stesso delle incertezze. Per cui non ci possiamo rilassare. Sarà fondamentale vincere in casa nostra al Marco Polo contro la forte Lampo Meridien alla ripresa il 7 aprile. Testa bassa e pedalare. Vogliamo raggiungere quanto prima quello per cui questo gruppo lavora sodo dalla scorsa estate".

Simone Ferro