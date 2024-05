Il primo turno. Juve Ng, c’è l’Arezzo . Il Pontedera bussa alla porta del Pescara

Si riparte. A otto giorni dal termine della regular season, in Lega Pro oggi scattano i playoff. Sei gare, quelle del primo turno, tre per girone, tutte in programma questa sera alle 20.30, fatta eccezione per un match che si giocherà alle 21 per esigenze televisive. Il programma completo. Girone A: Atalanta Under 23-Trento (20.30), Giana Erminio-Pro Vercelli (20.30), Legnago-Lumezzane (20.30). Girone B: Gubbio-Rimini (20.30), Juventus Next Gen-Arezzo (20.30), Pescara-Pontedera (20.30). Girone C: Picerno-Crotone (ore 21, diretta su Rai Sport), Audace Cerignola-Giugliano (20.30), Taranto-Latina (20.30). Le ’regole’: le squadre vincitrici avranno accesso al secondo turno dei playoff che si consumerà sempre all’interno del girone di appartenenza. In caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari, avrà accesso al secondo turno playoff del girone la società meglio classificata al termine della regular season.