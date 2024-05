Il progetto Nasce la San Marco Luni Academy. La società gestirà l’imponente centro del Gaggio

La Usd San Marco Avenza 1926 raddoppia. Alla sua casa storica del Paolo Deste il sodalizio rossoblù aggiunge un nuovo progetto che farà capo nella vicina Luni all’imponente impianto sportivo del “Gaggio“ di cui si è assicurato la gestione insieme all’Asd Gaggio Padel che vede come responsabili l’imprenditore in trasporti Fabio Lorenzini e Davide Benedini (commercialista con studi a Carrara, Genova e Milano), i quali stanno ultimando i lavori per la creazione di due campi da Padel coperti da poter utilizzare per tutto l’arco dell’anno.

A breve, dunque, nascerà la San Marco Luni Academy, società legata a doppio filo con la consorella che si focalizzerà sul limitrofo comprensorio ligure. Ad Avenza la San Marco continuerà con entusiasmo e ambizioni immutate il cammino della prima squadra e l’esaltante percorso del settore giovanile che dal prossimo anno potrà di nuovo annoverare tutte e tre le categorie nella prestigiosa rassegna regionale (Juniores, Allievi e Giovanissimi). A Luni l’Academy fungerà da nuova stimolante sfida caratterizzata dallo stesso impegno nello sport e nel sociale all’insegna della professionalità e dei valori che contraddistinguono il mondo San Marco.

Già a partire dal mese di luglio verranno organizzate manifestazioni ed open day per allestire la scuola calcio e dar vita a squadre anche delle categorie superiori, comprendendo fra queste una formazione Juniores. L’impianto, con due campi in erba e tanti spazi a disposizione, si presta benissimo per accogliere bambini, ragazzi e famiglie.