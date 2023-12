Il programma. Bianconeri in campo solo a metà gennaio. Lavori al ‘Berni’

Dopo la trasferta di domani in casa della Rondinella Marzocco, la Robur tornerà in campo a metà gennaio, osservando il turno di riposo alla prima giornata.

E lo farà tra le mura amiche, ospitando la Fortis Juventus. L’attesa, della società, della squadra di Magrini e dei suoi tifosi, è che arrivi la tanto agognata sentenza del Tar della Toscana sulla revoca della concessione del Franchi e del campo Bertoni all’Acquacalda all’Acr Siena, in modo che il Comune possa riappropriarsi delle due strutture. Ma intanto al Berni di Badesse, dove la Robur ha giocato finora le partite casalinghe, nonostante le condizioni disastrate del terreno, sono iniziati i lavori, come riporta il Fol e come in precedenza annunciato dal presidente Stefano Berni. Gli interventi riguardano la sistemazione del manto erboso, arrivato davvero al limite della praticabilità.