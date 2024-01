Il programma. ‘Chiude’ gennaio. Turno di riposo per il Signa

La sesta giornata di ritorno, in programma oggi, chiuderà gennaio: un mese intenso che ha visto le squadre impegnate in dispendiosi turni infrasettimanali, poco comprensibili e stigmatizzati da tutti gli addetti ai lavori. Ma tant’è ed ecco allora le partite che andranno in scena questo pomeriggio, oltra a Siena-Terranuova Traiana: Audax Rufina-Rondinella Marzocco, Baldaccio Bruni-Colligiana, Castiglionese-Scandicci, Fortis Juventus -Sinalunghese, Lastrigiana-Firenze Ovest, Nova Foiano-Asta Taverne, Mazzola-Pontassieve. Riposa: Signa.

Di seguito l’attuale classifica: Siena* 48; Signa 41; Terranuova Traiana 38; Scandicci 33; Nuova Foiano 32; Castiglionese, Mazzola e Sinalunghese 31; Baldaccio Bruni 28; Colligiana* 27; Fortis Juventus* 23; Rondinella* e Lastrigiana* 22; Audax Rufina e Asta Taverne 21; Firenze Ovest 13; Pontassieve 12 (* hanno già osservato il turno di riposo). In testa alla classifica marcatori c’è Del Pela (Scandicci) con 12 reti; sul secondo gradino del podio Cellai (Signa) a 11; a seguire Galligani (Siena) e Bucaletti (Sinalunghese), con 10 centri a testa. A 9 ci sono invece Doka (Asta Taverne) e Adami (Nuova Foiano).