Il programma. Domani la ripresa con vista Rondinella. Pagani e Lollo ok

Riprenderanno domani sul campo di Uopini gli allenamenti della Robur in vista della trasferta di sabato in casa della Rondinella Marzocco, recupero della decima giornata, rinviata per il maltempo, e ultima fatica del 2023. La squadra di Francini è reduce dal successo per 2-0 sul campo del Pontassieve, centrato nell’anticipo di sabato. Per il match in terra fiorentina mister Magrini avrà più frecce al proprio arco: sia Lollo che Pagani, infatti, torneranno a disposizione dopo aver scontato le rispettive squalifiche.

Saranno poi da valutare le condizioni degli acciaccati e degli infortunati Masini e Granado: difficile possano recuperare, più probabile che si rivedano in campo alla ripresa del campionato dopo le festività natalizie. La Robur, osservando il turno di riposo alla prima giornata, giocherà il primo match del 2024 domenica 14 gennaio.